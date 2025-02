Codyeco Lupi, dopo dieci risultati utili ecco la sconfitta

Si ferma a dieci la striscia dei risultati utili consecutivi firmata Codyeco Lupi. Al Palazzetto “Bursi” di Fiorano Modenese i ragazzi di Pagliai si arrendono alla Beca Tensped dopo due ore e mezza di partita. Un match infinito, cinque set segnati da continui rovesciamenti di fronte e da tanti errori bipartisan. Sugli spalti una bella rappresentanza di tifosi santacrocesi, guidati dalla Curva Parenti, e tanto tifo anche per i padroni di casa. La differenza totale in termini di punti? 116-113 a favore dei locali. Un dato indicativo che sottolinea l’equilibrio vissuto in campo e percepito dalle tribune.

Verrebbe da dire che i Lupi, privi di Camarri e anche di Calloni, con Simoni appena rientrato dall’influenza, hanno pagato le fatiche di Coppa, e infatti si è vista una squadra combattiva ma oggettivamente stanca, poco brillante. Il gioco fluido e prepotente ammirato mercoledì sera al Pala Parenti contro Saronno è rimasto nelle intenzioni. Non è stata la solita Codyeco. Ma è onesto sottolineare la grande prova dei ragazzi di casa, trascinati da un Bartoli sempre sopra le righe. Anche nel tie-break, dopo la rocambolesca vittoria ospite del quarto set, sotto 4-8, poi 6-10, Spezzano ci ha sempre creduto. La Beca Tensped ha meritato, i Lupi, al di là di ogni altra considerazione, non si sono mai arresi e hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, rimontando due volte lo svantaggio e sfiorando la vittoria. Hanno combattuto a testa alta e sudato la maglia, portando a casa un punto comunque prezioso.

La cronaca del match.

Starting six Codyeco: Mignano-Da Prato, Colli-Pahor, Caproni-Baldini, Bini libero. Beca Tensped risponde con Bellei-Bartoli, Menabue-Miselli, Morselli-Lodi al centro, Schiavoni libero.

1set: Il primo break è dei padroni di casa, con Lodi che chiude a muro su Da Prato. I locali toccano a muro e ricostruiscono con efficacia, sul 9-4 coach Pagliai chiama il primo time out della partita. I Lupi si lanciano nel tentativo di recupero. Un attacco di Da Prato e un errore diretto di Menabue portano la Codyeco a -2. Gran giocata di Mignano per Colli, ancora il capitano in pipe: 14-13. Sul 15-14 fiducia a Civinini per il servizio. Caproni chiude la strada a Miselli e arriva il pareggio. Mignano e Caproni inventano un gran primo tempo, 17-17. Dopo una buona occasione in contrattacco, non concretizzata, Bartoli riporta i locali al doppio vantaggio. Due punti personali di Mignano e si torna in parità, Sul 21-21 è Codeluppi a ricorrere al tempo tecnico. Da Prato trascina i Lupi avanti, 22-23, secondo discrezionale per Spezzano. Al rientro i ragazzi in gialloblù la ribaltano e guadagnano il set-point, che annulla Caproni. Gli arbitri fischiano un fallo di rotazione a Mignano, sbaglia Miselli, ancora 26-25 a firma Bartoli. L’opposto chiude uno scambio lunghissimo e porta i suoi in vantaggio nel conto dei set.

2set. I Lupi partono carichi, 0-3, poi 2-6. Codeluppi ricorre subito al time-out. Spezzano ritorna sotto sfruttando qualche passaggio a vuoto dei biancorossi, che però si riprendono a trovano il nuovo break con un ace di Baldini, 5-8. I padroni di casa tornano sotto, 13-14, bel muro di Lodi. Pagliai prova la carta Matteini, e lo schiacciatore pratese appena entrato prende subito un muro punto. Spezzano trova il pareggio con una piazzata di Bartoli. Dalla panchina si alza anche Attuoni, Rientra Pahor. Colli mura Miselli e la Codyeco prova a ripartire, 18-19, poi 19-20 trascinata dal capitano, che trova anche un mani-out: 21-21. Dentro Simoni. Menabue riceve e attacca, 22-21, secondo e ultimo time-out per Pagliai. Caproni trova il punto di prima intenzione, 22-23. Pareggia Bartoli. Un errore dello stesso opposto e un muro di Mignano tengono a galla i Lupi. 1-1.

3set. Biancorossi con Simoni e Attuoni confermati in campo. Parte meglio Spezzano, 7-4. Caproni prende a muro Menabue, 9-9. Colli porta avanti i Lupi, 10-11, poi 10-12 dopo un gran difesa. Il tempo lo chiama Codeluppi. Attuoni va a segno per il 12-13, ma i locali sono efficaci in contrattacco e riescono a riprendere punti e margine. Ci pensa ancora Colli, ace e 15-15, ma i biancorossi si ritrovano ancora sotto. Bartoli firma il 20-18, su una palla contestata che porta al giallo per Colli. Un rosso alla panchina di casa consente alla Codyeco di pareggiare. Lodi porta Spezzano al 21-20, Pagliai si gioca il secondo discrezionale. Al rientro va a segno ancora Colli. Bartoli e Miselli a muro trovano un altro break. 23-21. Menabue spreca il primo set-poimt. Un’invasione a rete dei Lupi chiude il set a favore degli emiliani.

4set. Si riparte con il 6+1 iniziale e Simoni. I Lupi lottano, la partita è combattuta. Un fallo di rotazione fischiato a Spezzano porta i biancorossi avanti, 6-7. Caproni trova l’ace del doppio vantaggio, 9-11. Time-out Codeluppi. La squadra di Pagliai prova a difendere il break, dentro ancora Baldini, ma Bartoli e Miselli guadagnano il pareggio. Pahor in attacco e Caproni a muro spezzano la serie. Ancora parità, questa volta sul 17. Sul 18-19 gli ospiti hanno qualche palla break ma non concretizzano e Menabue li punisce. Time-out Pagliai, alla ripresa Da Prato va a segno, ma la Codyeco continua a sprecare tanto in fase break. Lo stesso Da Prato trova un l’ace, 22-23, e Spezzano ferma il gioco. Il 23-24 è una “pipe” di Colli, poi Spezzano ricostruisce in maniera fallosa e la gara va al quinto.

5set. Colli mura Bartoli. Poi il muro a tre chiude Miselli. 3-5. Ancora un muro, questa volta di Da Prato, porta al cambio campo, 4-8. La Codyeco si inceppa ma trova ancora margine con Caproni. Spezzano va al time-out. I padroni di casa si avvicinano e il discrezionale lo chiama Pagliai. Ancora Bartoli per il pareggio. Sul 12-12, con le due squadre stanchissime, l’opposto di casa trova il 13-12. Pareggia Colli. Inizia la serie apparentemente infinita dei vantaggi. A chiudere sono i padroni di casa, per i Lupi un punto e l’onore delle armi.

Beca Tensped Spezzano-Codyeco Lupi S. Croce 3-2

Parziali: 27-25, 23-25, 25-22, 23-25, 18-16

Beca Tensped Spezzano: Ronchetti, Montagna, Bellei 1, Mann, Bartoli 33, Menabue 11, Miselli 18, Schiavoni (L), Jendoubi, Agazzani (L), Morselli 9, Camellini, Lodi 7, Pramarzoni. All. Codeluppi.

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini, Baldaccini (L), Maletaj, Camarri, Baldini 5, Colli 26, Matteini 1, Simoni 1, Da Prato 12, Caproni 13, Mignano 4, Pahor 8, Bini (L), Attuoni 2. All. Pagliai 2^ All. Bocini

Arbitri: Michael Montis e Carlo Baraldi

Fonte: Codyeco Lupi Santa Croce - Ufficio stampa