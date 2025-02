Metti una sera con Del Piero: l'ex campione in visita nell'Empolese

Alessandro Del Piero in visita nell'Empolese Valdelsa. L'ex attaccante della Juventus, tra gli altri campione del mondo nel 2006, è stato infatti 'avvistato' in questi giorni tra ristoranti e società sportive del territorio.

Due giorni fa, il 29 gennaio, era al ristorante Pizzeria Viva di Sovigliana (Vinci), mentre sabato 1 febbraio ha fatto visita alla società Empoli Kombat club. In entrambi i casi è stato protagonista di selfie e di video finiti poi sui social network.

Non è dopotutto strano che l'ex campione azzurro si aggiri per questo territorio, come è noto, infatti, il figlio Tobias Del Piero, classe 2007, da questa stagione è nella rosa dell’Under 18 dell'Empoli.

Un post condiviso da EMPOLI KOMBAT CLUB. (@riccardo_ginepri)

