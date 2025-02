Firenze 15esima città più trafficata d'Europa: in un anno 101 ore nel traffico

Firenze è la quindicesima città più trafficata d'Europa. È la terza se si considerano solamente le italiane. Se si allarga lo sguardo a tutto il mondo, allora è alla posizione numero cinquantasei, più in alto di posti come Montevideo, Milano, Toronto o San Francisco.

A rivelarlo è una ricerca del Tom Tom Index che ogni anno mostra quali sono le città in cui si passa più tempo in mezzo al traffico. I dati riguardano il 2024 e non sono tra i migliori per la città del Giglio. Nell'anno passato, in media, le persone hanno passato nel traffico un totale di centouno ore, più di quattro giorni.

Secondo la ricerca per fare dieci chilometri a Firenze si impiegano in media 27 minuti e 38 secondi, ci sarebbe pure un peggioramento rispetto al 2023, quando si impiegavano dieci secondi in meno. La città più trafficata d'Europa è Londra e lì per fare dieci chilometri ci vogliono 33 minuti e 17 secondi; Barranquilla in Colombia è sul tetto del mondo con oltre 36 minuti. Come detto, Firenze è la terza italiana: prima è Roma (29 minuti e 59 secondi) e seconda Torino (28 minuti e 29 secondi).

Non sono buoni nemmeno i dati del congestion level, ovvero il tasso di congestione. Si tratta del tempo in più rispetto al tempo medio che si impiega in un viaggio col traffico regolare. A Firenze è del 35%: facendo un esempio banale è come se un viaggio di cento secondi con traffico regolare in realtà con la congestione dovuta ai mezzi per strada arrivasse a durare centotrentacinque secondi. Firenze è la 101esima città al mondo per congestione del traffico.

Tra le città prese in esame dal Tom Tom Index ci sono anche altre due toscane. Livorno è 116esima in Europa e 296esima al mondo, per fare dieci chilometri si impiegano 17 minuti e 7 secondi, il tempo speso nel traffico nel 2024 è stato di 38 ore in totale e per congestione è alla posizione 344 nel mondo.

In Europa è la 227, al mondo la 398: è Prato, 223esima mondiale per congestione del traffico, qui per fare dieci chilometri servono 14 minuti e 7 secondi e nel 2024 le persone hanno passato 50 ore nel traffico.