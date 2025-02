Gialloblu Castelfiorentino, bella prova ma con San Miniato arriva la sconfitta

Non basta una grande prestazione al Gialloblu Castelfiorentino, che nella terza giornata di ritorno di Divisione Regionale 2 cade per 68-61 in casa della Pallacanestro San Miniato, seconda della classe. I ragazzi di Dario Chiarugi pagano principalmente le assenze pesanti e le rotazioni ridotte, pur conducendo per larghi tratti. La gara, infatti, resta apertissima per tre frazioni, finché un pesante parziale sul finale gira completamente l’inerzia dalla parte dei padroni di casa.

“Stavolta era realmente difficile chiedere di più ai ragazzi – commenta coach Chiarugi – perché nonostante le assenze abbiamo fatto davvero una super partita. San Miniato ha approcciato forte ma noi siamo stati bravi a ricucire e poi allungare nella terza frazione grazie ad un gioco corale in attacco e ad un’ottima difesa. Purtroppo nell’ultimo quarto siamo arrivati corti con le energie e tre bombe consecutive ci hanno tagliato le gambe. Diciamo che, nonostante l’amarezza per il risultato, dopo la delusione della scorsa settimana abbiamo visto una bella reazione, e da qui dobbiamo ripartire”.

Dopo un primo quarto di rincorsa (19-12 al 10′), i gialloblu ricuciono e mettono la testa avanti nella seconda frazione, andando al riposo sul 32-33. L’allungo castellano si concretizza al rientro dagli spogliatoi, quando i ragazzi di Chiarugi blindano l’area toccando il 41-48 al terzo riposo. Ma i padroni di casa vengono fuori alla distanza e nel rettilineo finale azzannano la sfida e scappano via, mettendo definitivamente le mani sul match.

Prossimo impegno sabato 8 febbraio alle 21 al PalaBetti contro Santo Stefano.

PALL. SAN MINIATO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 68-61

Tabellino: Damiani 2, Filippini, Mugnaini, Talluri J. 11, La Rosa 2, Dragoni 16, Fabrizzi 4, Talluri T. 1, Zampacavallo 5, Iserani 20. All. Chiarugi.

Parziali: 19-12, 32-33 (13-21), 41-48 (9-15), 68-61 (27-13)

Arbitri: De Trane di Pontedera, Putaggio di Firenze.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

