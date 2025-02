Grave incidente in A1, due sorelline finiscono al Meyer

Una bambina di 14 anni, una di 12 e un giovane di 29 anni sono rimasti feriti in un incidente in autostrada in provincia di Firenze. La 12enne è adesso al Meyer, dove è stata portata in codice rosso in gravi condizioni.

Un tamponamento tra veicoli, le cui cause sono ancora da accertare, sarebbe avvenuto alle 5.30 di domenica 2 febbraio in A1 sulla strada che da Firenzuola va a Barberino di Mugello. Le tre persone ferite erano nello stesso veicolo.

La 14enne, sorella della 12enne, è stata portata al Meyer anche se in condizioni meno gravi. Il 29enne è invece finito a Borgo San Lorenzo in codice giallo. Oltre ai sanitari, presente la polizia stradale.