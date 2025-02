Guidano da ubriachi, denunciati in due nel Cuoio

Due denunce nella Zona del Cuoio per guida sotto effetto di alcol. I carabinieri di San Miniato sono intervenuti la prima volta nella mattinata di venerdì 31 gennaio e hanno denunciato un 46enne: guidava con tasso alcolemico di 1.1 g/l.

Nella mattinata del primo febbraio, i carabinieri hanno denunciato un 39enne per lo stesso reato in quanto trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,91 g/l. La patente è stata ritirata ed il veicolo posto sotto sequestro in entrambi i casi.

