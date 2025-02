Itis Santucci e Itc Niccolini sulla neve per la settimana bianca

È tempo di Settimana Bianca per i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance.

Grazie all’iniziativa della prof.ssa Valentina Rando i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” e dell’ITC “F. Niccolini” hanno avuto l’opportunità di passare una settimana ad Asiago per un’esperienza sulla neve.

All’interno del progetto “Gruppo Sportivo”, in cui la professoressa Valentina Rando propone ai ragazzi di Pomarance e Volterra varie esperienze di avvicinamento allo sport, si è svolto il progetto “NEVE”.

Partiti il 27 gennaio, il gruppo scolastico ha potuto trascorrere quattro giorni ad Asiago. Nel programma, fitto di appuntamenti, oltre che all’esperienza sulle piste da sci i ragazzi hanno fatto provato il pattinaggio sul ghiaccio, l’hockey e il bowling.

Se mentre per il pattinaggio sul ghiaccio e il bowling hanno fatto un’esperienza diretta immersiva per l’hockey sono stati spettatori della partita tra HC Asiago e Vienna Capitals, finita 3-0, valida per gli ICE Hockey League.

Oltre alle attività sportive i ragazzi hanno potuto visitare lo stabilimento del Caseificio Pennar e andare una sera tutti insieme al cinema.

Uno degli accompagnatori, il prof. Damiano Scateni, ha evidenziato l’importanza di queste esperienze sia per l’avvicinamento allo sport ma anche per la socializzazione tra i ragazzi in un contesto più informale.

Fonte: Ufficio stampa

