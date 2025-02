Ladri in azione di sera all'ospedale di San Miniato

Sono arrivati in tre, incappucciati, e hanno spaccato la porta d'ingresso. Sono entrati, hanno preso un armadietto e sono andati via. Questo sarebbe il resoconto di pochi minuti di paura all'Ospedale degli Infermi di San Miniato nella serata di sabato 20 gennaio.

I ladri sarebbero arrivati in piazza XX Settembre a bordo di un'auto grigia, poco dopo le 20. Mentre quella zona di San Miniato era quasi deserta per l'ora di cena, i ladri avrebbero agito in pochi secondi. Si conta qualche danno, ma non si sa a quanto ammontano: da quantificare il bottino del furto.

Sono stati poi avvertite le forze dell'ordine, giunte sul posto poco dopo. I malviventi sarebbero riusciti a fuggire, si indaga.

