Paura a Altopascio, malore in campo per giovane calciatore

Paura in campo a Altopascio per un malore a un calciatore. Nella sfida di Seconda Categoria tra Acaedmy Tau e Borgo a Buggiano un 23enne dei padroni di casa si è sentito male e si è accasciato al suolo.

Sul posto l'automedica e l'ambulanza della Misericordia di Capannori, che lo hanno stabilizzato e portato in codice rosso a Lucca in ospedale. Il giovane era entrato da poco in campo.

