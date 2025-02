Malore sul Monte Morello, muore ex consigliere comunale di Sesto

Un escursionista ha perso la vita per un malore sul Monte Morello. Aveva sessantasette anni, si chiamava Andrea Giorgetti, era medico ortopedico e ex consigliere comunale del Partito Democratico a Sesto Fiorentino.

L'incidente è avvenuto alle 11 di domenica 2 febbraio, mentre Giorgetti stava percorrendo uno dei sentieri della montagna. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma non c'è stato niente da fare.

Il consigliere della Città Metropolitana delegato alla Sanità Nicola Armentano esprime cordoglio per la scomparsa improvvisa, dovuta an un malore, del dott. Andrea Giorgetti, medico ed ex presidente del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino, "un amico, una persona sempre pronta a dedicarsi agli altri, un professionista amante del suo lavoro che sapeva coniugare con il suo impegno politico in maniera eccellente. Siamo tristi e amareggiati per non poterlo avere ancora tra noi. Siamo vicini alla sua famiglia".