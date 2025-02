Onorificenza per Vittoria Tognozzi, Parrini: "Felice e emozionato"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito Vittoria Tognozzi - testimone dell'Eccidio nazifascista del Padule di Fucecchio del 23 agosto 1944 in cui perse la madre Anna di 29 anni e le sorelline Silvana e Vanda di 1 e 5 anni - dell'onorificenza di commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana. Il senatore PD Dario Parrini ha inviato una nota a riguardo.

Vittoria riceverà il prestigioso riconoscimento al Quirinale dalle mani del Capo dello Stato il prossimo 26 febbraio insieme ad altri 30 cittadini ritenuti particolarmente meritevoli per il loro "impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani".

Sono emozionato e felice per questa scelta. Da sindaco e poi da parlamentare ho avuto il privilegio di conoscere Vittoria, di ascoltare più volte il suo racconto di quelle ore tremende, di apprezzare la passione ineguagliabile con cui si è adoperata per fare memoria, soprattutto in favore delle generazioni più giovani.

La lotta civile e politica che ormai da oltre due anni ho avviato affinché lo Stato italiano eroghi al più presto i risarcimenti dovuti ai familiari delle vittime italiane di crimini nazifascisti è legata anche al profondo effetto morale che su di me hanno esercitato gli incontri con questa donna generosa e straordinaria. Vittoria è una di quelle persone che sta aspettando che lo Stato compia il suo dovere. Il dovere di noi tutti è di premere incessantemente perché questa attesa, che è già durata troppo tempo, termini il prima possibile.