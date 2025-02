100 nuovi posti auto: inaugurato un parcheggio a Camaiore

100 posti auto gratuiti finalmente a disposizione della Città. È stato inaugurato questa mattina il parcheggio ‘Giulio Moriconi’ in via Fondi a Camaiore: un’opera pubblica attesa da decenni, una nuova area funzionale alle necessità pubbliche tolta dal degrado e trasformata in servizi e decoro.

Una rigenerazione urbana, quindi, per una zona strategica per le esigenze quotidiane del Centro Storico, ma che strizza l’occhio anche all’ambiente. L’intervento, infatti, si è posto come invariante idraulica: non una colata di cemento, ma pavimentazione in autobloccanti che rende il parcheggio totalmente permeabile e non lo pone come un’infrastruttura ad alto rischio dal punto di vista idrogeologico.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di intitolare la nuova area di sosta a Giulio Moriconi (1895-1980), che fu il primo amministratore di Camaiore dopo la liberazione dal nazifascismo, assecondando la richiesta pervenuta, diverso tempo fa, dal PSI locale, di cui Moriconi fu storico esponente cittadino. Un amministratore ‘di transizione’, che precedette l’elezione del primo Sindaco, ma che ebbe un ruolo cruciale per guidare la Città in quei difficili anni di ripresa dopo la dittatura e la guerra.

Il parcheggio oltre a presentarsi ordinato e abbellito con nuove alberature, si allaccia naturalmente con quello di Piazza Elsa Morante (comunemente “parcheggio di Sem”), che ha l’accesso dal Viale Oberdan, andando a creare un’unica grande area di sosta funzionale al Centro Storico e alle aree limitrofe.

Si è trattato di un investimento da 600 mila euro, finanziato con risorse proprie del Comune.

“Abbiamo tagliato il traguardo per un’opera pubblica che Camaiore attendeva da decenni e decenni – racconta il Sindaco Marcello Pierucci -. Un’opportunità che vede crescere il livello di servizi della Città: economici, commerciali, di comodità. Il nuovo parcheggio concorre alla vivibilità di tutto il nostro tessuto sociale e rappresenta un ulteriore tassello per rendere il Camaiore un luogo sempre migliore e a misura di cittadino”.

I lavori sull’area, però, non finiscono qui. Con un ulteriore progetto, in queste settimane al vaglio dell’Amministrazione Comunale, è prevista la nascita, accanto al nuovo parcheggio, di un’area camper attrezzata, in grado di ospitare una decina di veicoli, così da rendere lo spazio ancor più efficiente e strategico.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio stampa

