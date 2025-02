Tenta furto in un bar e aggredisce una donna, bloccato e consegnato ai carabinieri

Bloccato dai clienti in un bar un uomo che voleva portare via gli occhiali da sole a una donna. È successo domenica 2 febbraio a Firenze, in via Toselli. L'uomo è stato accerchiato e bloccato dai presenti fino all'arrivo dei carabinieri. In seguito è stato accompagnato alla caserma di Santa Maria Novella e tuttora sono in corso accertamenti sulla vicenda. L'episodio risale al primo pomeriggio odierno.

"Alla richiesta sua e dei familiari di restituire gli occhiali, il soggetto ha tirato un cazzotto alla signora. Il figlio l'ha difesa è ha bloccato il malvivente. Dopo poco sono arrivati i carabinieri e l'hanno ammanettato e portato via" è la ricostruzione del profilo Fb del Comitato Cittadini Attivi di San Jacopino.