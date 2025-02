L'ultima tripla va sul ferro e l'Use perde di misura a Quarrata

Se non finisce in volata non è Use Computer Gross-Dany Basket Quarrata. Stavolta la spuntano i padroni di casa per 68-66, con Quartuccio che ha in mano la tripla della vittoria ma trova solo il ferro. Vince chi ne ha più bisogno ma la squadra di coach Valentino, pur priva di De Leone messo ko da un virus, gioca una gran bella partita tenendo la tensione alta nonostante abbia già in tasca da mercoledì il pass per l’ingresso fra le magnifiche sei.

C’è Sesoldi in campo nonostante un problema alla spalla mentre sul fronte pistoiese i due ex Angelucci e Calabrese sono fermi per infortunio. L’Use parte bene segnando ben 22 punti nella prima frazione, con Tosti che torna ad avere più spazio vista l’assenza di De Leone. Mazzoni fa un altro passo in avanti nella ricerca della condizione migliore ed a metà partita biancorossi ancora avanti: 31-40. Dopo il passaggio sul 49-51 del 30’ il finale è tutto da raccontare con Rosselli che, ad 11 secondi dalla sirena, impatta a 66. Nell’azione successiva nella quale Quarrata si gioca tutto ecco che Tiberti tira fuori dal cilindro un gran canestro quando manca poco più di un secondo alla sirena. Coach Valentino chiama minuto e, sulla rimessa di Rosselli, la difesa pistoiese lascia solo nell’angolo Quartuccio la cui tripla, però, si ferma sul ferro. Ora una settimana di stop poi via alla seconda fase interregionale.

68-66

DANY BASKET QUARRATA

Molteni 9, Antonini 18, Tiberti 11, Artioli 3, Regoli 16, Balducci 5, Mongelli 3, Bortnikovs 3, Angelucci ne, Calabrese ne. All. Tonfoni

USE COMPUTER GROSS

Giannone 17, Baccetti 4, Rosselli 12, Mazzoni 2, Quartuccio 3, Tosti 5, Maric 20, Sesoldi 3, Marini, Ramazzotti, Regini ne. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Russo di Firenze

Parziali: 17-22, 14-18 (31-40), 18-11 (49-51), 19-15 (68-66)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa