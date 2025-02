Use Rosa Scotti batte Giussano e rimane in alto

Stavolta basta un filo di gas all’Use Rosa Scotti per battere Giussano 73-65 e restare così saldamente nel quartetto di testa della classifica. Senza esaltare ma anche senza soffrire, la squadra di Alessio Cioni rispetta il pronostico e, dentro ad una prestazione complessiva più che buona, si gode numeri individuali di tutto rispetto. Se super Vente non fa più notizia con l’ennesima doppia doppia (19 punti e 11 rimbalzi), la fanno eccome due giovani: Antonini che chiude con un 2/2 dal campo ed altrettanto dall’arco e soprattutto Ndiaye che, nella prima partita nella quale ha più minuti per l’infortunio di Leghissa, risponde con 12 punti e 10 rimbalzi, quasi a dire al suo allenatore, tranquillo su di me puoi contare. In attesa di verifiche, la prima sabato prossimo a La Spezia, va più che bene così.

Era facile immaginare che non ci sarebbero stati i fuochi d’artificio di sette giorni fa con Costa Masnaga ma, proprio per questo, c’era il rischio di un calo di tensione vuoi perché dopo un’ottima gara capita anche nelle migliori famiglie, vuoi per i dieci punti di distacco che, inconsciamente, possono anche far pensare che tutto sia facile. La Scotti, dopo un paio di palle perse, scaccia via il tutto a suon di triple. Una è delle solita Tarkovicova (7-4), l’altra di Antonini che, visto che c’è, mette cinque punti a fila: 12-7. Diverte il duello sotto le plance Ndiaye-Zanetti, con la biancorossa che se la cava egregiamente iniziando a mettere punti a referto. Al 10’ siamo 21-14 e, dopo la solita bomba di Tarkovicova, ecco ‘speedy’ Casini servire a Vente un assist al bacio: 26-14. Sul più 15 ancora di Antonini il primo black-out con lo 0-8 ospite che Vente rintuzza col 39-30 di metà partita. Si riparte con uno 0-4 prima di un contropiede di Tarkovicova ed è Ndiaye a ridare tranquillità con i punti del 55-39 del 30’, un parziale che si chiude con appena 9 punti subiti. A chiuderla pare sia Ruffini con 5 punti per il 60-43 ma qui, ancora, un passaggio a vuoto con uno 0-9 di parziale. A dire il vero l’Use Rosa non da mai la sensazione di poterla perdere ma Giussano fa di tutto per rientrare ed a ricacciarla indietro ci pensa Colognesi che, proprio quando conta, mette fieno nella sua cascina fino alla doppia cifra. Finisce 73-65, con la giovane Samoylych che festeggia la sua prima presenza in A2.

73-65

USE ROSA SCOTTI

Tarkovicova 10, Colognesi 10, Castellani, Antonini 10, Vente 19, Fiaschi, Ruffini 7, Samoylych, Ianezic 3, Ndiaye 12, Chelini, Casini 2. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

BASKET FOXES GIUSSANO

Reani 3, Diotti 4, Lussignoli 19, Bernardi 19, Szajtauer 5, Ramon 6, Colico 1, Zanetti 3, Crippa 2, Pirozzi 3, Pallavicini ne. All. Diotti (ass. Aramini)

Arbitri: Chiarugi e Forte di Pontedera

Parziali: 21-14, 39-30 (18-16), 55-39 (16-9), 73-65 (18-26)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

