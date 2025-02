A mente accesa, ciclo di incontri a Montopoli

Al via venerdì 7 febbraio il ciclo di incontri “A mente accesa” promosso dal Comune di Montopoli Val d'Arno con l'obiettivo di sensibilizzare, diffondere conoscenza e creare consapevolezza tra la cittadinanza rispetto al benessere emotivo e psicologico. Gli eventi sono organizzati secondo un calendario selezionato di giornate mondiali: bullismo e cyberbullismo, disturbo del comportamento alimentare (DCA), autismo, gioco sano, Alzheimer.

«Intendiamo – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – creare occasioni di accoglienza e ascolto, in cui comprendere insieme come rispettare e sostenere le diverse modalità di funzionamento e le difficoltà che ognuno può vivere. Perché il benessere psicologico è una priorità che riguarda tutti noi. Ogni incontro sarà un'occasione per tracciare insieme un percorso di crescita collettiva e attraverso il confronto e attività laboratoriali ognuno potrà contribuire a costruire una comunità più consapevole e solidale». Il titolo della rassegna è ispirato al libro di Daniela Lucangeli “A mente accesa. Crescere e far crescere” in cui la scienziata affronta il tema della vulnerabilità offrendo spunti di aiuto per lo sviluppo del potenziale emotivo di ciascuno.

La lotta contro il bullismo e il cyberbullismo sarà il tema della prima serata che si svolgerà al centro giovani di via XXV Aprile a San Romano venerdì 7 febbraio alle ore 21. Sarà una serata di cineforum dedicato ad adolescenti, genitori, educatori, allenatori, insegnanti e tutti coloro che hanno a cuore la crescita dei giovani. La riflessione e il confronto saranno guidati dall'avvocato Paolo Russo dell'associazione Contrajus e dalla dottoressa Isabella Gioiosi, psicologa e psicoterapeuta. Saranno inoltre presenti le realtà del territorio che si occupano di supporto e sostegno a chi si trova coinvolto in episodi di bullismo e cyberbullismo: fondazione Charlie telefono amico, associazione Frida, sportello Voice-Arci Valdera, associazione Lilith e Pubblica Assistenza. L'evento sarà organizzato con la collaborazione di Arci Valdarno e associazione La Ruzzola.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa