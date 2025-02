Santa Verdiana, novità dal blocco D: completate le opere di adeguamento antisismico

Il nuovo ospedale prosegue, ma intanto a Castelfiorentino ci sono novità, specie per il blocco D del Santa Verdiana. Con fondi PNRR, in particolare, sono state fatte opere di adeguamento antisismico nelle parti strutturali dell’edificio, coinvolgendo le due attività sanitarie presenti sia al piano terra (centro trasfusionale) che al piano primo (Radiologia).

L'intervento è di cinquecento metri quadri e, dicono dall'Asl Toscana Centro, è costato 425mila euro, messi a disposizione dalla Regione Toscana. Nell’ambito dei lavori è stato possibile inoltre rivedere i percorsi del Centro Trasfusionale, rendendoli più adeguati alle norme di accreditamento regionale.

Francesca Giannì, sindaca di Castelfiorentino, ha detto: "“Abbiamo richiesto anche alcuni piccoli interventi di miglioria manutentiva nella prosecuzione delle altre fasi di cantiere. Ora avanti con la prosecuzione del cantiere, su cui abbiamo chiesto monitoraggio, costanza, finanziamento e fiducia per un progetto di assistenza sociale e sanitaria territoriale, che recuperi quello strappo emotivo subito dai tanti castellani affezionati a questo presidio”.

Si definiscono intanto i contorni dei tre plessi del nuovo ospedale. Uno ospiterà le Cure intermedie (24 posti letto) e vi andranno i pazienti che, una volta superata la fase acuta della malattia, necessitano di una fase di stabilizzazione clinica e quindi un periodo di continuità terapeutica. Un altro edificio è l'Hospice (8 posti letto) dedicato ai pazienti in fase terminale e irreversibile che non possono più essere assistiti al proprio domicilio, e che necessitano di cure palliative per controllare il dolore. Il terzo riguarderà le Cure disturbi comportamento alimentare (10 posti letto) per le patologie caratterizzate da un’alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva preoccupazione per il peso e per le forme del corpo, come l’anoressia e la bulimia

Notizie correlate