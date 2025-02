Al festival della canzone Italiana un po' di sapori di Pelago e Pontassieve con Andrea Bongi

Le amministrazioni di Pontassieve e Pelago si congratulano con Andrea Bongi che, dal 12 al 15 febbraio, sarà nella città dei Fiori e capitale della musica italiana dove servirà la sue pizze. La pizza e il Festival di Sanremo, due eccellenze italiane che si incontrano e, tra i pizzaioli ufficiali ci sarà anche Andrea Bongi, titolare delle pizzerie “Centrale” e “Francescani” di Pontassieve e San Francesco che sarà protagonista con degustazioni, showcooking, raccontando un po’ del nostro territorio.

Siamo contenti per Andrea – spiegano in una nota i Sindaci Carlo Boni e Nicola Povoleri – che aggiunge agli altri premi, che sono stati riconosciuti al suo talento in questi anni, anche questo importante riconoscimento personale. Da parte nostra siamo orgogliosi per questo suo successo e estendiamo ad Andrea i complimenti da parte di tutte le nostre comunità”.