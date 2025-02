Ampliamento parcheggio Cencione, FI: "Costi eccessivi per numero limitato di posti. Alternative possibili"

Il progetto di ampliamento del parcheggio del Cencione, a San Miniato, è stato al centro di un dibattito politico durante li consiglio comunale del 22 scorso. Il nostro gruppo consiliare ha palesato una serie di criticità sul progetto per poi sollevare dubbi sulla sua sostenibilità economica e sulla sua compatibilità con il contesto ambientale e paesaggistico.

A nostro avviso prevede costi eccessivi per un numero limitato di posti auto e non considera tutte le possibili alternative, tra cui quella già prevista nel vigente strumento urbanistico.

Entrando, per sommi capi, nel merito del piano portiamo alla luce alcune precisazioni: ci sarà il consolidamento del costone e la realizzazione di non molti posti auto per un costo complessivo di euro 3.259.061,24 (circa 80.000 euro per ogni posto auto che di per sé rappresenta una follia anche se relazionata agli interventi di consolidamento del versante ni frana). Come es non bastasse l'Amministrazione comunale ha dato poi ulteriore incarico, a tecnici di loro conoscenza, per un importo di euro 50000.

Siamo a conoscenza anche che le probabili soluzioni dovrebbero essere tre: la prima concernerebbe al realizzazione di 18 posti auto; la seconda arriverebbe a 20 sopraclevando l'attuale (per entrambi compreso li consolidamento ,) e al terza, ritenuta di funzionalità problematica perchè più distante dal centro, prevederebbe 160 posti, ma su varie porzioni di terreno e con l'aggravante di diversi espropri privati.

Came gruppo politico abbiamo criticato queste indicazioni e abbiamo incaricato tecnici di nostra fiducia. Ne è sorta una soluzione alternativa, ovvero la realizzazione di un grande parcheggio in valle, accessibile anche ai bus turistici. che permetterebbe di riservare il parcheggio del Cencione ai soli residenti con impianto di risalita su binario inclinato come già da anni usato da molti altri centri storici.

Per quanto ci è stato possibile venire a conoscenza la previsione di 40 posti auto in più rispetto agli attuali servirebbe soltanto a liberare piazza del Popolo dal parcheggio.

Non ci risulterebbe essere stata valutata tra el tre soluzioni progettuali messe a confronto quella prevista nel vigente strumento urbanistico che, riprendendo in parte la soluzione vincitrice del concorso di progettazione per la valle del Cencione del 1989 ('Arch. Lanfranco Benvenuti), risulta meritevole di considerazione.

Un progetto incompleto nella ponderazione di tutte le alternative in campo e insostenibile a causa di un forte disequilibrio tra costi e benefici.

Abbiamo richiesto una valutazione approfondita del progetto ni commissione consiliare "ambiente e territorio", al fine di coinvolgere tutti gli attori interessati e trovare una soluzione condivisa.

Riteniamo che li progetto attuale sia insostenibile e non risponda alle reali esigenze della città", dichiara PAOLO VALLINI Proponiamo una soluzione più razionale ed economica, che tenga conto anche delle esigenze dei residenti oltre alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, ove ricordo necessiterà sempre li parere della Soprintendenza.

Quanto al versante ni frana sotto corso Garibaldi riterremmo più opportuno consolidarlo con interventi di ingegneria naturalistica come già fatto per la parte sotto i giardini Bucalossi, invece che con il cemento dell'ampliamento del parcheggio. Il peso renderebbe ancora più critica l'attuale situazione comportando ulteriori e costosi interventi.

Paolo Vallini

Capogruppo Forza Italia San Miniato per il Cdx