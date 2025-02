Don Gambelli 'torna a casa': Castelfiorentino regala un ritratto all'arcivescovo

Per la ricorrenza di Santa Verdiana del 1° febbraio grande festa a Castelfiorentino con la presenza del concittadino Arcivescovo Gherardo Gambelli nella nuova prestigiosa carica per la curia fiorentina e che si avverrà, come Pro-vicario generale, proprio dell’attuale parroco del santuario di Castelfiorentino, don Alessandro Lombardi.

Era anche doveroso ricordare, con un ritratto donato dalla pittrice Bruna Scali, il Cardinale Silvano Piovanelli per i tanti anni qui trascorsi come parroco per divenire poi autorevole guida della chiesa fiorentina. Per questo nella sede della Misericordia, di cui è Governatore Gabriele, fratello del nuovo arcivescovo, si è svolta questa calorosa cerimonia come augurio per il loro impegnativo apostolato.