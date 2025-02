Arte, a Sincresis la mostra di Peppe Salvo

Parte da Sincresis a Empoli in via della Repubblica la mostra di Peppe Salvo 'Da indicibili confini io vedo il mare'. Il vernissage sarà l'8 febbraio alle 17. La mostra durerà fino al 7 marzo: dal martedì al sabato ore 16,00 - 19,00 e per appuntamento.

L'artista Peppe Salvo, che ha partecipato alla mostra 100X100 Piccolo formato nel 2023 e alla mostra 100X100 Libri d'artista nel 2024 presenta le sue opere pittoriche in una esposizione personale. Lavora con l'acquarello e l'olio per tracciare aspetti di paesaggi sublimati con estrema sintesi cromatica e formale, ispirandosi a scorci e vedute prossimi alle marine. Strisce o linee sottili invitano a individuare corrispondenze labili e rarefatte con il mare che si intravede appena o solo immaginabile tra le pezzature a plàt di gamme cromatiche vivide e solari che empatizzano l'osservatore, pronto a calarsi nell'atmosfera che esprime tranquillità e silenzio. I riquadri cromatici si alternano sul supporto, preferibilmente carta o tela, costituendo ritmi vibranti tra mare e cielo, secondo un'alternanza di forme essenzializzate fino ai limiti dell'astrazione e che escludono presenze umane. Diventa un gioco di superfici ad incastro secondo rapporti di prossimità, associazione e distinzione a livello ottico percettivo che si approssima ad effetti optical tra pieni e vuoti. Lo spazio si amplia al di là del tessuto cromatico, suggerendo una vastità che alita in tutto l'insieme e che sollecita a viaggiare con lo sguardo e l'immaginazione verso "indicibili" confini, come emerge nel titolo dell'esposizione proposto dall'artista, che diventano frontiere effimere aperte e percorribili verso spazi illimitati, solcando distese liquescenti verso approdi indistinguibili.

Notizie correlate