A Bibbona i testi scolastici sono gratis per chi frequenta le medie

Entro il 10 febbraio i genitori sono chiamati a iscrivere i propri figli a scuola per l'ingresso al primo anno delle scuole primarie e secondarie statali.

Bibbona ha una propria scuola primaria e una scuola secondaria che fanno parte dell’istituto comprensivo Carlo Cassola. A Bibbona sono presenti anche la scuola d’infanzia e l’asilo nido comunale. E’ confermata anche per il prossimo anno scolastico la misura messa in campo dall’Amministrazione Comunale per incentivare le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado che garantisce ormai da anni l'erogazione gratuita di libri scolastici per la scuola media, anche agli studenti che non sono residenti.

La scuola secondaria di Bibbona si caratterizza per il progetto sperimentale Dada, per la realizzazione del quale il Comune ha acquistato gli arredi necessari per gli studenti e per l'allestimento delle aule. Il progetto Dada prevede che ogni materia abbia un’aula dedicata e che siano gli studenti a muoversi da uno spazio all’altro.

L'Amministrazione Comunale mette inoltre a disposizione gratuitamente gli scuolabus per favorire la partecipazione alle iniziative sul territorio a cui la scuola decide di aderire. E alla misura dei libri gratuiti per la scuola secondaria, si aggiunge il Pacchetto Scuola della Regione Toscana gestito dal Comune e l'esenzione totale dal pagamento di mensa e trasporto per le famiglie con ISEE sotto i 9 mila euro.

“Il Comune di Bibbona ha scelto di investire già da tempo nelle scuole e nei servizi scolastici di qualità - ricorda il sindaco Massimo Fedeli -. Penso anche alla mensa e alla volontà di avere una nostra cuoca, con pasti preparati nella cucina della scuola con prodotti del territorio e di prima scelta e progetti di educazione alimentare, un servizio che rappresenta uno dei nostri fiori all’occhiello e le famiglie che ne hanno usufruito possono testimoniarlo”.

Tra le attività offerte dall’Amministrazione nelle scuole si ricordano i progetti musicali in collaborazione con la Scuola di Musica Comunale, in tutti e tre gli ordini di scuola, con l’utilizzo di strumenti acquistati negli anni dal Comune proprio per lo svolgimento di questa attività.

Il tema ambientale è centrale in molti progetti rivolti alle scuole che mirano alla diffusione della conoscenza e del rispetto del territorio, con particolare riferimento a due aree naturali del territorio, la Riserva dei Tomboli e la Macchia della Magona.

Gli alunni delle scuole bibbonesi sono coinvolti anche in progetti di conoscenza della storia del territorio attraverso incontri con l'archivio storico comunale e progetti teatrali in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo.

“Le scuole di Bibbona garantiscono servizi e progetti di qualità, spazi che sono stati nel tempo adeguati alle esigenze degli studenti, ma anche un ambiente a misura di bambini e ragazzi - sottolinea l’assessora all’Istruzione Manuela Pacchini -. Le nostre scuole rispecchiano un po’ Bibbona: una piccola realtà, come dimensioni, ma che ha tanto da offrire!”.

Fonte: Ufficio stampa