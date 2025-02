Camion che trasporta marmo esce di strada, ferito il conducente

A Carrara, nei pressi della cava 102 a Calocara, un camion che trasportava marmo è uscito di strada finendo in un'area sottostante. Il camionista, ferito ma non in modo grave, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Apuane di Massa. L'incidente, avvenuto poco prima delle 14, ha richiesto l'intervento di un'automedica, un'ambulanza e dei vigili del fuoco. Sono stati allertati anche gli operatori della sicurezza sul lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

