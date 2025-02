Capodanno Cinese a Campi Bisenzio: colori, tradizione e comunità in festa in Piazza Dante

Una piazza Dante gremita, colori, musica e tradizioni spettacolari: così Campi Bisenzio ha celebrato, per la prima volta nel cuore della città, il Capodanno Cinese. L’evento ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini e cittadine, che hanno accolto con entusiasmo e curiosità questa festività millenaria, tra danze, spettacoli e la maestosa sfilata del Drago Giallo, che ha reso l’atmosfera magica e suggestiva.

"Un ringraziamento speciale va alla Console Cinese e all’Associazione Imprenditori Cinesi, che con impegno e dedizione hanno reso possibile questa straordinaria giornata, contribuendo a valorizzare il legame tra le nostre comunità." Ha dichiarato il Sindaco Andrea Tagliaferri "Un grazie anche a tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo, rendendo questa celebrazione un momento di condivisione e festa."

"Campi Bisenzio è una città dal cuore grande, aperta alle culture, con una forte presenza di diverse comunità." ha dichiarato Zheng Shiyi, presidente dell'associazione imprenditori cinesi. "Qui abbiamo fondato la nostra scuola cinese, e il nostro obiettivo è collaborare con le scuole e l'Amministrazione Comunale per creare un legame sempre più forte tra le nostre culture, favorendo crescita e integrazione."

Il Capodanno Cinese, noto anche come Capodanno Lunare, è una delle festività più importanti della cultura cinese e rappresenta un simbolo di felicità, salute, prosperità e pace. Questa celebrazione segna l’inizio del nuovo anno lunare e viene festeggiata con una serie di tradizioni che esprimono speranza e buon auspicio per il futuro.

