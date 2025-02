Cisl Firenze-Prato, record assoluto di iscritti per il sindacato. Si apre stagione dei congressi

Parte il percorso congressuale della Cisl Firenze-Prato, che porterà il sindacato territoriale a rinnovare, con il voto dei delegati in decine di congressi ai vari livelli, i suoi organismi, fino alla Segreteria generale.

Il primo appuntamento è quello di giovedì 6 febbraio, con il Congresso della Cisl Scuola poi seguiranno tutte le altre 17 categorie e gli enti che compongono un sindacato in salute. La Cisl Firenze-Prato ha infatti chiuso il tesseramento 2024 con un altro record di iscritti, 73455, il livello più alto mai raggiunto, con un incremento del 2,25% rispetto al 2023, pari a 1600 iscritti in più. Degno di nota in particolare il numero dei lavoratori attivi, che continuano a guadagnare terreno e hanno raggiunto il 62,5% del totale degli iscritti.

“Se sempre più persone scelgono di iscriversi alla Cisl, vuol dire che si riconoscono nelle nostre scelte - dice Fabio Franchi, segretario generale Cisl Firenze-Prato - che ci portano ad essere un sindacato libero, non ideologico, concreto e creativo al tempo stesso. Concreto, perché capace di confrontarsi, in modo pragmatico e non ideologico, con i problemi del mondo che ci circonda. Creativo, perché non ci rassegniamo a quello che non va, né ci limitiamo alla denuncia e alla lamentela, ma ci confrontiamo consapevoli e forti di rappresentare le istanze del mondo del lavoro, dei pensionati e di una società che cambia, studiando e proponendo soluzioni anche nuove per risolvere i problemi. Oggi il manifatturiero deve tornare ad essere il motore dello sviluppo delle nostre città e con esso il lavoro: un lavoro sicuro e qualificato che sia al centro di ogni riflessione. Lo sviluppo di cui abbiamo bisogno deve far sì che nel nostro territorio lavoro, natura, ambiente possano convivere, migliorando la qualità della vita delle persone.”

“Va in questa direzione – continua Franchi - la legge sulla partecipazione dei lavoratori, che abbiamo scritto e proposto alla politica, dopo aver raccolto quasi mezzo milione di firme a sostegno e che proprio in queste settimane è in approvazione in Parlamento. Appena la legge sarà operativa, il nostro grande impegno per i prossimi anni sarà per la sua attuazione concreta, perché è la leva per far partecipare i lavoratori alla vita e allo sviluppo dell’impresa, aumentando la produttività, i salari e la vivibilità delle aziende.”

Il Congresso della Cisl Firenze-Prato si svolgerà il 16 e 17 aprile prossimi al centro congressi Spazio Reale di San Donnino.

Fonte: Cisl Toscana Cisl Firenze-Prato

