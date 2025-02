Una comunità energetica rinnovabile a San Miniato

In questi ultimi anni abbiamo potuto verificare quanto gli effetti dei cambiamenti climatici abbiano modificato le nostre abitudini e i nostri consumi energetici. Cambiamenti climatici che sappiamo essere accelerati dal consumo purtroppo sempre maggiore delle fonti energetiche fossili. Allo stesso tempo eventi straordinari come la Pandemia Covid e le guerre in corso ai margini dell’Europa hanno reso più critici e molto più costosi gli approvvigionamenti delle stesse fonti energetiche fossili.

Anche i cittadini e le imprese di San Miniato Basso soffrono dei sempre crescenti costi energetici, come anche della loro repentina aleatorietà, che nel caso delle imprese, rende difficile programmare le produzioni e gli investimenti. La strada dell’autoproduzione energetica attraverso i sistemi fotovoltaici rappresenta oggi la soluzione alternativa più percorribile, grazie soprattutto ai sempre più bassi costi impiantistici, che me fanno il sistema di produzione energetica oggi più economico tra i sistemi a mercato, anche su media scala.

Per dare una propria risposta a questa situazione, un gruppo di cittadini e di imprese di San Miniato Basso ha inteso rendersi protagonista del processo di transizione energetica nel proprio territorio contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato sulla produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili attraverso una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Nel giugno dello scorso anno hanno costituito una Associazione di Promozione Sociale denominata “Comunità Energetica Rinnovabile Pinocchio”, che ha avviato la procedura di riconoscimento presso il GSE. Procedura che si è concretizzata nel settembre dello scorso anno con l’avvio del primo impianto fotovoltaico asservito alla CER, realizzato sul tetto dello Scatolificio SAICO di San Miniato Basso.

Alla costituzione della CER hanno aderito 10 soggetti, tra cui cittadini, imprese e associazioni del terzo settore. L’obiettivo è quello di ampliarla con adesioni da tutto il territorio.

Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità.

La CER è uno strumento previsto dalla normativa per l’incentivazione della produzione di energia rinnovabile che ha il principale obiettivo di diffondere l’autoproduzione. Il far parte di una CER consente anche a coloro che non possono realizzare un proprio impianto, di poter usufruire dei benefici economici dell’autoproduzione, in quanto l’energia elettrica rinnovabile prodotta da un impianto ad essa asservito, può essere condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

In questo caso, il perimetro geografico di riferimento è quello servito dalla Cabina Primaria Enel situata in via Trento a La Scala, che copre gran parte del territorio comunale di San Miniato esclusa la Val d’Egola e le frazioni di Catena e Cigoli. Ma che si estende anche ai comuni limitrofi di Empoli (Marcignana, Terrafino, Ponte a Elsa e Brusciana) e Cerreto Guidi (Bassa, Gavena, Pieve a Ripoli).

Per illustrare i propri obiettivi in termini di benefici ambientali, economici e sociali per i propri membri l’Associazione di Promozione Sociale “Comunità Energetica Rinnovabile Pinocchio” ha indetto una Assemblea Pubblica per la per presentazione della CER e per la raccolta di espressioni d’interesse alla partecipazione di privati cittadini e imprese sia nella veste di “produttori” che di “consumatori”. L’Assemblea è convocata per il prossimo venerdì 7 febbraio 2025, ore 21.00 presso la Sala Gabbriello Bertini, piazza Giulio Scali – San Miniato Basso, gentilmente concessa dalla Casa Culturale di San Miniato Basso.

