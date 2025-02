Daikin apre il suo show room a Empoli con Ad Electric. L'evento e i servizi offerti

Festa a Empoli per l'apertura del primo e nuovissimo show room Daikin, in via Alamanni 27/29, gestito da una storica azienda empolese, Ad Electric, installatori ufficiali Aerotech Daikin.

Azienda leader mondiale nel settore della climatizzazione, Daikin apre questo spazio grazie al rapporto ultradecennale con Ad Electric. L'azienda empolese fondata da Alessio Maltinti e Damiano Beconcini che ha compiuto 20 anni di attività proprio lo scorso 11 gennaio.

Ad Electric

Tutto ebbe inizio il giorno 11 Gennaio 2005, dopo anni di lavoro insieme, Alessio e Damiano, con una forte passione per l’elettricità e l’innovazione decisero di fondare Ad Electric S.N.C. Nel 2006 l'assunzione del primo dipendente, non solo un tecnico, ma un compagno di viaggio, dell'azienda che oggi conta circa 30 persone fra dipendenti e collaboratori. Dalla prima sede in viale Petrarca, nel 2009, l'azienda si è poi trasferita 10 anni dopo in via Achille Grandi 46, dove ha sede tuttora. Gli anni di viale Petrarca, dal 2009 al 2019, videro crescere notevolmente l'azienda.

L'incontro con Daikin

Nel 2011 la svolta, l'inizio della collaborazione con DAIKIN, leader nel settore dei climatizzatori e delle soluzioni per il comfort ambientale. Nel 2017 la scissione della società Ad Electric Snc in Ad Electric Srl, cambiamento strutturale che rifletteva la crescita e la maturità raggiunte. Nel 2018 l'ampliamento dei settori di lavoro, per coprire tutta l’impiantistica in genere: impianti elettrici, idraulici, per offrire ai clienti un servizio ancora più completo e integrato. Col trasferimento sede di Via Achille Grandi, spazio ampio e moderno, le professionalità potevano esprimersi al meglio. Nel 2020 Ad Electric diventa un Comfort Store Daikin, nel 2024 Ad Electric si trasformò in DAIKIN Aereotech, un nome che rifletteva la sua visione futura: un’azienda all’avanguardia, capace di coniugare tecnologia, comfort e sostenibilità.

La realtà di oggi

Ad Electric è oggi più di un’azienda: siamo una storia di passione, dedizione e crescita. La storia di persone che hanno creduto in un sogno e che, giorno dopo giorno, hanno lavorato per renderlo realtà. Il nuovo show room di via Alamanni rappresenta tutto questo. Un bellissimo spazio espositivo, dove i clienti verranno per vedere anteprime e prodotti, anche in funzione. Oltre 30 i prodotti presenti, per offrire soluzioni di climatizzazione caldo/freddo a 360 gradi.

default

Dal nuovo show room sono passati il sindaco Alessio Mantellassi, a portare i saluti all'azienda Ad Electric, e l'assessora Maria Grazia Pasqualetti, che ha partecipato all'inaugurazione.

Lo show room Daikin di via Alamanni 27/29 a Empoli sarà aperto da da lunedì a venerdì in orario 8.30 - 12.30 e 15.30 - 19.00, il sabato mattina con orario 8.30 - 12.30.

Info e contatti: Ad Electric, tel. 0571 526422 email info@adelectric.it

