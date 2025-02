Durante una perlustrazione, i militari hanno individuato, sia all'interno della proprietà dell’impresa sia in un’area comune adiacente, un ingente accumulo di rifiuti pericolosi e non. I materiali, costituiti da scarti di lavorazioni edili e artigianali, risultavano abbandonati sul suolo da tempo, senza alcuna misura per il corretto stoccaggio.

A seguito del riscontro, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro del materiale e hanno segnalato penalmente il caso all'Autorità Giudiziaria di Livorno, ritenendo configurabile il reato previsto dal Codice dell’Ambiente. L’indagato è considerato presunto innocente fino a un’eventuale condanna definitiva.