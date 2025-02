Per effettuare lavori in somma urgenza, finalizzati alla messa in sicurezza della strada a seguito del crollo di una abitazione che ha invaso il tratto viario, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto fino al 17 febbraio 2025 la chiusura al transito veicolare della Sp 48 “Lazzaretto – Lamporecchio - Pistoia”, al km 0+600 nel Comune di Cerreto Guidi, in entrambi i sensi di marcia con orario 00:00/24:00.

