Due murales dal Centro diurno di Cerbaiola ora in mostra alla scuola di Marcignana

Questa mattina sono stati inaugurati due mosaici realizzati dalle ospiti e dagli ospiti dal centro diurno di Cerbaiola per la scuola 'Dante Alighieri' di Marcignana alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi , del vice con delega al Sociale, Nedo Mennuti , e dell'assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti .

A ricevere la delegazione, la dirigente Maria Anna Bergantino , le maestre e ovviamente alunne e alunni della scuola primaria di via Saettino.

I due mosaici raffigurano, in due scene separate, Dante Alighieri, il poeta padre della lingua italiana a cui la scuola è intitolata, e una rappresentazione del mondo della scuola in chiave allegorica, come una barca che permette di approdare verso nuovi lidi lungo le acque della conoscenza.