Frana parcheggio del Cencione - Confcommercio: “Mettere in sicurezza la zona e intervenire il prima possibile per non perdere posti auto”

“La frana al parcheggio del Cencione è una ferita che colpisce al cuore il centro storico, esprimiamo la più totale vicinanza all'intera cittadinanza e al Comune in un momento così delicato e allo stesso tempo invitiamo l'amministrazione comunale a impegnarsi con tutte le sue forze e con ogni mezzo a disposizione per garantire la sicurezza di cittadini, imprese, ma anche di turisti e visitatori che tra poche settimane torneranno ad affollare la nostra città”. Esprime la sua preoccupazione il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori dopo la frana al parcheggio del Cencione. “Non è il momento delle polemiche, quello che ci preme, oltre al sacrosanto diritto di vivere e lavorare in un pieno contesto di sicurezza, è che l'intervento venga eseguito tempestivamente per garantire in tempi rapidi la piena fruibilità dell'area”.

“La scarsa disponibilità di posti auto è un elemento di criciticà che i commercianti ci hanno segnalato a più riprese e non poter contare sul parcheggio del Cencione rappresenta un'ulteriore preoccupazione” ribadisce il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli “Auspichiamo che dopo i necessari lavori di messa in sicurezza l'area torni pienamente disponibile, è quantomai urgente, anche considerando i lavori di riqualificazione che interesseranno il centro storico e che inevitabilmente impatteranno su viabilità e parcheggi. La disponibilità di posti auto è vitale per il tessuto commerciale di San Miniato e siamo sicuri che sarà tra le priorità dell'amministrazione, anche in vista dell'approssimarsi della stagione turistica”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa