Giornata dei calzini spaiati, le iniziative a Empoli

Inclusione, accettazione delle differenze, rispetto, comprendere e riflettere sul valore della diversità e della solidarietà. Torna puntuale il primo venerdì del mese di febbraio dedicato alla celebrazione della “Giornata dei calzini spaiati”, che quest’anno ricorre il 7 febbraio 2025. Il Comune di Empoli partecipa con alcune iniziative che coinvolgeranno adulti, bambine e bambini.

Questo progetto vede il coinvolgimento del sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati, del Consiglio delle bambine e dei bambini e di tutta la cittadinanza e si inserisce nel percorso messo in atto dall'amministrazione comunale di Empoli nella piena attuazione della Convenzione Onu sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: fra i suoi obiettivi, anche il rafforzamento dell'inclusione sociale.

Ecco quali saranno le attività: un invito corale va a tutto il personale dipendente dell’Ente e alle famiglie ad indossare e a far indossare ai bambini frequentanti i servizi educativi comunali e privati,calzini uno diverso dall’altro, meglio se con abbinamenti incongrui e fantasiosi, e trascorrere così tutta la giornata. Inoltre, nei servizi educativi ogni bambina e bambino pescherà da un sacchetto un calzino spaiato e lo appenderà ad un filo rosso indicante amicizia, esponendoli poi all’ingresso della struttura per rendere più visibile l’iniziativa.

“Ognuno di noi è unico e speciale e solo stando insieme, condividendo sentimenti quali amicizia, rispetto, solidarietà, è possibile capire il valore della diversità – spiega Maria Grazia Pasqualetti, assessora alla Scuola del Comune di Empoli -. Guardare l’altro senza giudicare, imparando a considerarlo speciale per la sua unicità. Questo è un appuntamento ormai annuale che rafforza i nostri obiettivi di una città che coglie ogni occasione di crescita e arricchimento sociale. La nostra attenzione su questi temi è massima ed è per questo che siamo la Città delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi”.

L’iniziativa volta a dare ampia diffusione al tema dell’accettazione della diversità si inserisce in continuità col progetto “Germogli- quarta edizione” che quest’anno vede celebrato l’art. 17 della Convenzione ONU dedicato al diritto dell’infanzia e dell’adolescenza di conoscere e raccogliere informazioni utili al loro benessere dai libri, dai giornali, dai film o da altre fonti di tutto il mondo. La giornata dei calzini spaiati infatti nasce come metafora della diversità e del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei calzini!

LA STORIA - Questa iniziativa è nata nel 2013 in Friuli dall’idea di un’insegnante (Sabrina Flapp) ed ha la finalità di sensibilizzare i bambini sull’importanza di rispettare le diversità come valore e arricchimento promuovendo sentimenti di amicizia, rispetto e solidarietà, In questa giornata si invitano i bambini e tutte le persone che vogliono aderire ad indossare due calzini diversi. Diversità è bellezza, insomma, e aiuta a non sentire il peso della solitudine.

