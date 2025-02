In salita la corsa verso i playoff dell'Use Computer Gross

Il gong è suonato. Sul campo di Quarrata dove è arrivata una sconfitta in volata, l’Use Computer Gross ha chiuso la prima fase e si appresta ora, dopo una settimana di stop, ad incrociare la strada con le squadre di Lombardia e Piemonte per cercare di arrivare ai playoff. C’è subito da dire che sarà una corsa tutta in salita perché, se l’anno scorso la classifica che le squadre si portano nella seconda fase premiò i biancorossi col primo posto, quest’anno le cose sono andate diversamente.

I ragazzi di Luca Valentino, nella classifica che tiene conto degli scontri fra le prime sei, hanno chiuso infatti al quinto posto con 6 punti. Se poi allarghiamo il computo a tutte le altre con le quali si giocherà questa seconda fase, ecco che sono al penultimo posto assieme e Derthona, con la zona playoff lontana 2 punti. Questo fa capire come la corsa per entrare fra le prime otto ed accedere così al tabellone finale sia tutt’altro che semplice. In attesa di lasciare la parola al campo, la sola cosa che conta, da ricordare che l’Use in questa seconda fase giocherà partite di andata e ritorno contro: Milano (capolista con 18 punti), College Borgomanero, Pavia, Gazzada, Casale Monferrato e Derthona. In settimana è atteso il calendario, prima palla a due nel weekend del 15 e 16 febbraio.

Ecco la classifica della seconda fase:



18 Milano

16 San Miniato

16 Lucca

10 College

10 Pavia

10 Costone Siena

08 Gazzada

08 Casale

08 Arezzo

06 Derthona

06 Empoli

04 Quarrata

Fonte: Use/Use Rosa

Notizie correlate