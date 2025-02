A Quarrata un incendio è divampato nel pomeriggio in un magazzino utilizzato da una ditta di trasporto mobili, nei pressi di via Montalbano. Le fiamme si sono estese anche a un vicino fienile e a un furgone, sollevando un denso fumo nero visibile da lontano e preoccupando i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e mezzi di soccorso sanitario per precauzione, ma non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.