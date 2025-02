In fiamme carrozza di un Freccia Argento a Lastra a Signa, treni bloccati

Paura in un treno Freccia Argento a Lastra a Signa. Un vagone è andato in fiamme per motivi ancora da chiarire, è successo nella mattina di oggi - lunedì 3 febbraio. L'incendio non ha provocato danni a persone ma ha colpito la carrozza di un treno a alta velocità.

La stazione è chiusa e i treni sono bloccati in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Trenitalia sta attivando bus sostituitivi in direzione Stazione di Firenze Santa Maria Novella e in partenza proprio dalla fermata ferroviaria di Lastra a Signa.

Anche la Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che a un treno dell'alta velocità, posto sotto controllo fermo alla stazione di Lastra a Signa, vi sono problemi alla circolazione ferroviaria. Sul posto è intervenuto il personale di Ferrovie dello Stato con il supporto dei Vigili del Fuoco e di Polfer. Treni sono stati deviati sulla linea lenta con l'effetto di ritardi.

