Auto e monopattino si scontrano, un ferito a Castelfranco

Un incidente stradale è avvenuto nella prima mattinata di lunedì 3 febbraio nella Zona del Cuoio, si è temuto il peggio ma alla fine per un 34enne si sono registrate ferite non gravi.

In prossimità di una rotatoria in via dell'Industria, in zona industriale a Castelfranco di Sotto, un 34enne era alla guida di un monopattino elettrico. Per motivi ancora da chiarire il mezzo si è scontrato con un'auto e l'uomo sulle due ruote è finito a terra.

Subito sono arrivati i soccorsi, la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno è intervenuta e ha caricato il ferito. Il giovane ha riportato traumi soprattutto gli arti superiori. È stato portato in codice giallo all'ospedale di Empoli.