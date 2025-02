La Toscana conferma il forte interesse degli acquirenti immobiliari esteri

Il portale immobiliare Gate-Away.com ha pubblicato il report annuale sulle richieste di immobili in Toscana per il 2024, evidenziando un continuo interesse da parte degli investitori internazionali. I dati mostrano un trend positivo per diverse aree della regione, con alcune zone che registrano crescite significative rispetto all'anno precedente.

Tra le zone più richieste spicca la Lunigiana, che domina la classifica con il 17,29% del totale delle richieste. Seguono il Chianti (8,13%) e la Garfagnana (7,68%), quest’ultima in forte crescita con un incremento del 17,92% rispetto al 2023. Anche altre aree, come la Versilia (+5,15%) e l’Argentario (+13,59%), mostrano un andamento positivo.

A livello provinciale, Lucca si conferma la più richiesta con il 27,05% del totale delle richieste, seguita da Massa Carrara (17,29%) e Pisa (12,99%). Firenze, nonostante la sua attrattività turistica, si attesta all’8,08% delle richieste, mentre Prato chiude la classifica con lo 0,28%.

Gli americani dominano la domanda estera

Gli Stati Uniti si confermano il principale paese di provenienza delle richieste, con il 32,13% del totale. La Germania segue con il 9,43%, sebbene in calo probabilmente a causa della crisi economica che sta vivendo, mentre il Regno Unito (9,19% sul totale e +6,21% a/a) e Olanda (4,43% e +4,09%) registrano un aumento significativo dell’interesse. Anche le richieste che giungono dall'Italia (da stranieri presenti nel nostro Paese al momento della richiesta) figura tra i primi cinque mercati (quarto posto) rappresentando il 5,79% delle richieste.

Tipologia immobili

Le case rappresentano la tipologia di immobile più richiesta (79,13%), mentre gli appartamenti si fermano al 20,87%. Tuttavia, si registra un incremento nelle richieste di case semi-indipendenti (+6,74%) e appartamenti indipendenti (+9,72%).

Sebbene il 67,17% sul totale degli acquirenti preferisca immobili già abitabili, le richieste di proprietà parzialmente ristrutturate sono aumentate del 24,53% rispetto al 2023, mentre gli immobili di nuova costruzione hanno visto una crescita del 48,06%.

Il 59,93% delle richieste riguarda proprietà con una superficie superiore ai 120 mq. La presenza di un giardino rimane un fattore chiave per gli acquirenti (68,21%), mentre il 22,94% delle richieste riguarda immobili con piscina e il 28,08% proprietà con terreno.

Prezzo degli immobili richiesti in Toscana

Il mercato immobiliare toscano si conferma eterogeneo, con un valore medio degli immobili richiesti che si attesta a 483.715 euro. La fascia di prezzo più popolare è quella compresa tra i 100.000 e i 250.000 euro, che raccoglie il 29,57% delle richieste, seguita da vicino dalla fascia più economica, fino a 100.000 euro, che rappresenta il 28,53%. Anche gli immobili di fascia più elevata mantengono un ruolo importante nel mercato: il 21,34% delle richieste riguarda proprietà tra 250.000 e 500.000 euro, mentre il 12,2% degli acquirenti si orienta su immobili tra 500.000 e 1 milione di euro. Infine, una quota significativa, pari all’8,36%, è dedicata agli immobili di lusso con un valore superiore al milione di euro.

“La Toscana continua a essere la destinazione più ambita dagli acquirenti internazionali -commenta Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com - grazie al suo patrimonio culturale e paesaggistico conosciuto in tutto il mondo e per la qualità della vita che offre. La crescente richiesta di immobili nuovi e parzialmente ristrutturati dimostra l’interesse degli investitori anche per soluzioni abitative moderne, senza rinunciare al fascino delle tradizioni locali.”

Fonte: Ufficio Stampa