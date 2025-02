Rubano in una casa, ma ci vive un poliziotto che li nota e li fa arrestare

La polizia di Lucca ha arrestato due giovani di 27 e 18 anni per tentato furto nell’abitazione di un poliziotto. I due, entrambi di origini marocchine, sono stati sorpresi alle 15 di domenica 2 febbraio dal proprietario nel giardino in zona San Pietro a Vico mentre stavano portando via una bicicletta da corsa. Il poliziotto stava rientrando a casa quando li ha visti e li ha fermati. Uno dei due stava facendo il palo, l'altro compieva il furto.

Le immagini del sistema di video sorveglianza dell’abitazione del derubato, infine, hanno confermato il sospetto. Dalle telecamere, infatti, si vede il secondo uomo arrivava al cancello d’ingresso insieme al primo uomo, per poi restare nei pressi guardando dai due lati della strada l’eventuale arrivo di qualcuno. I due, entrambi residenti in provincia, sono stati arrestati.

Notizie correlate