L'Use Rosa Scotti si gode Antonini e Ndiaye

Non si gode solo la classifica, l’Use Rosa Scotti, ma anche chi ha contribuito a renderla così bella. In particolare le sue giovani che, nel solco delle Ruffini o delle Manetti degli anni scorsi, stanno piano piano ritagliandosi il loro spazio nelle dieci della prima squadra. In particolare la vittoriosa gara di sabato sera con Giussano ne ha portate alla ribalta due: una è nata e cresciuta nel vivaio, Francesca Antonini classe 2005, l’altra è arrivata dal Senegal ed è un prospetto su cui staff tecnico e società credono molto, la 2006 Dior Ndiaye. Prima di far parlare loro spazio ai numeri. Contro Giussano l’esterna ha messo a referto 10 punti con 2/2 dal campo ed altrettanto dall’arco, la pivot 12 punti e 10 rimbalzi.

“Con Giussano abbiamo meritato la vittoria - spiega Antonini – siamo entrate col giusto approccio e la giusta mentalità dopo una settimana nella quale abbiamo lavorato bene. Essere andata in doppia cifra fa naturalmente piacere visto che questo ha contribuito a portarci alla vittoria che è sempre la cosa più importante. Sabato avremo un’altra partita difficile a La Spezia ed iniziamo già da subito a pensarci perché siamo una squadra che, per ottenere i risultati, deve sempre dare il massimo sia in allenamento che in partita. Quindi è su questo che dobbiamo stare concentrate, poi più avanti penseremo anche alla classifica”.

Con l’infortunio di Leghissa, aumenta anche il minutaggio di Ndiaye che sabato ha fatto vedere di essere pronta. “Anzitutto speriamo che Elisa recuperi prima possibile – attacca la pivot - poi, sì, mi sento un po’ di responsabilità in più e spero di poter continuare a dare il mio contributo alla squadra ed a crescere ancora, una cosa altrettanto importante. Qui a Empoli mi trovo molto bene come ambiente anche fuori dal campo. Le compagne mi aiutano e si lavora durante la settimana col clima giusto seguendo le indicazioni del nostro staff tecnico. Sono molto felice della scelta fatta in estate”.

Come detto da Antonini, il prossimo impegno si chiama La Spezia dove l’Use Rosa Scotti scenderà in campo sabato sera alle 18. Per quanto riguarda la classifica, le biancorosse sono ancora fra le magnifiche quattro con 6 punti sulla quinta che è Jolly Livorno contro la quale, peraltro, le biancorosse hanno vinto in trasferta. La corsa prosegue.

Fonte: Use Basket Empoli

Notizie correlate