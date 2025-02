Muore per un malore in casa: il corpo ritrovato dopo cinque mesi

Una donna di settantotto anni è stata trovata senza vita nella sua casa di piazza Gramsci a Collesalvetti. Si chiamava Maria Marcellina Boscolo Bibi, non dava notizie di sé da circa cinque mesi. Si suppone possa essere deceduta per un malore a fine estate e il corpo sia rimasto in casa per tutto questo tempo.

Originaria di Chioggia, vedova, lavorava come operatrice socio assistenziale. Non aveva rapporti con familiari o vicinato. A allertare i soccorsi è stata la padrona di casa: i vigili del fuoco, entrati nell'abitazione, hanno trovato la settantottenne senza vita, il corpo era in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto presenti anche i carabinieri. Le cause della morte sono state rintracciate fin da subito in un malore, non è stata disposta l'autopsia. La salma è stata riconsegnata ai familiari.