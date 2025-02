Nuovo asilo nido a Montespertoli, dove nascerà il polo scolastico 0-11

Un nuovo nido d'infanzia con trenta tra bambini e bambine da tre mesi a tre anni. Si affiancherà alla scuola dell'infanzia e alla primaria. Montespertoli punta sull'educazione e va verso il nuovo polo scolastico 0-11, sarà realizzato alla scuola di Montagnana. Ci sono già presenti l'asilo Gianni Rodari e le elementari Rita Levi Montalcini e ora nascerà anche l'asilo nido. Montespertoli non solo risponde a un bisogno sempre più urgente, ma elimina definitivamente la lista d’attesa che ha penalizzato le famiglie negli anni passati.

Il polo 0-11 sarà anche un omaggio alla memoria, dato che sarà intitolato a Maria e Angela Fresu, vittime montespertolesi dell’attentato di matrice neofascista alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

“A partire dall’anno scolastico 2026-2027, nessun bambino e nessuna bambina rimarranno esclusi dal servizio del nido per mancanza di posti: ogni famiglia avrà accesso a un servizio educativo di qualità, senza più liste d’attesa. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti per un Montespertoli che cresce e continua a crescere, mettendo al centro le esigenze dei suoi cittadini più piccoli e delle loro famiglie. Servizi all’infanzia di qualità altissima come i nostri possono anche convincere famiglie giovani a trasferirsi da noi" sono le parole del sindaco Alessio Mugnaini.

Il progetto è finanziato con fondi PNRR e prevede un investimento complessivo di 620mila euro, destinato alla riconversione degli spazi interni della struttura attuale con un ampliamento esterno della parte frontale della scuola, che migliorerà la fruibilità degli spazi a disposizione per le attività educative e didattiche.

La riconversione dell’edificio esistente avverrà con la trasformazione di due aule e altri spazi interni per creare due sezioni di nido per bambini e bambine dai 3 mesi a 3 anni con aree dedicate al riposo, al gioco e ai servizi igienici. Saranno usati anche gli spazi esterni per attività educative all'aperto. Presenti anche ampie vetrate per favorire illuminazione naturare e creare un ambiente stimolante. La palestra, inizialmente prevista nel progetto, verrà realizzata in una struttura dedicata presso la zona sportiva di Molino del Ponte.

Così l'assessora all'infanzia Daniela Di Lorenzo: “Il Polo scolastico 0-11 rappresenterà un modello innovativo di offerta educativa, che garantirà ai bambini di Montespertoli un ambiente scolastico di altissima qualità. Il nostro obiettivo è offrire spazi sicuri, accoglienti e stimolanti, con una didattica all’avanguardia e servizi educativi di eccellenza". Sara Missanelli, dirigente scolastica, aggiunge: “Il nuovo Polo 0/11 offrirà stimoli per promuovere la crescita, la socialità e lo scambio intergenerazionale e, al contempo, vantaggi in termini di comodità alle famiglie".

