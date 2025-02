Rubano alcolici da un market: un arresto e una denuncia

Assieme a un complice ha preso e nascosto nella giacca quattro bottiglie di alcol, togliendo il dispositivo antitaccheggio. Entrambi sono stati notati in un supermercato di Pontedera sabato 1 febbraio, la merce aveva un valore di centosettantaquattro euro.

In caserma i due sono stati trovati anche co nulteriori prodotti per l’igiene personale e piccoli elettrodomestici precedentemente rubati da esercizi vicini. Uno dei due è stato arrestato, l'altro è stato denunciato per ricettazione. La roba rubata è stata riconsegnata.

