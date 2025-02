San Jacopo: neonatologia, fisioterapia e ostetricia: il progetto rivolto ai genitori torna anche nel 2025

Viene riproposto anche per quest’anno il progetto pilota dell’ospedale San Jacopo che vede integrate le strutture di neonatologia, fisioterapia e ostetricia per offrire un supporto qualificato e prezioso durante la gravidanza e ai futuri genitori. E’ il primo progetto del genere nell’Azienda Usl Toscana centro.

La sperimentazione è stata avviata lo scorso anno ed ha incontrato riscontri positivi e, per questa ragione

il progetto viene riproposto e ampliato anche per il 2025. Sono già state programmate 12 date per incontri che uniscono l’esperienza delle ostetriche a nuove prospettive e strumenti forniti dagli altri professionisti.

Partecipano agli incontri neonatologi e fisioterapisti specializzati in area pediatrica. In particolare I genitori vengono guidati nella comprensione del linguaggio del neonato, al fine di favorire da subito l’avvio di una relazione consapevole e efficace tra genitori e bambino Durante gli incontri vengono inoltre forniti gli strumenti per la prevenzione delle asimmetrie posturali e informazioni per la scelta delle attrezzature utili nel primo trimestre di vita.

Sono, anche, affrontati i rischi della precoce esposizione ai vari devices elettronici. L’ iniziativa, nata come progetto pilota nell’area pistoiese, rappresenta un valore aggiunto per il territorio e mira a rafforzare il legame tra l’Azienda Sanitaria e la comunità, avvicinando i servizi alla popolazione e rispondendo alle sue esigenze.

Fonte: Ufficio Stampa AUSL Toscana centro

