Scontro auto-moto, grave giovane calciatore

Un calciatore di trenta anni è in gravi condizioni in ospedale a Livorno. Era in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto tra i quartieri di Shangai e San Marco. Nell'impatto con l'altro mezzo, il giovane è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

I fatti risalgono alla sera di sabato 1 febbraio. Sul posto sono arrivate due ambulanze delle Misericordie che hanno portato in codice rosso il calciatore del Carli Salviano in ospedale. Adesso è in coma farmacologico ed è in prognosi riservata.

Notizie correlate