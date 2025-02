Toscana Bricks dona giochi alla pediatria di Empoli

Non era la prima volta che Toscana Bricks portava i famosi mattoncini colorati in dono ai piccoli degenti dell’ospedale San Giuseppe. Nei giorni scorsi il gesto di generosità che oramai da diversi anni contraddistingue il gruppo appassionato dei celebri componibili, si è ripetuto con una nuova donazione di giochi in scatola alla Pediatria dell’ospedale di Empoli. Anche quest’anno ai piccoli degenti del reparto sono state portate scatole di giochi suddivise per fasce di età. I regali erano destinati sia ai piccoli pazienti ricoverati sia ai bambini che erano in Pediatria per analisi e controlli.

Da parte della Direzione dell’ospedale un ringraziamento sentito al Gruppo che alla consegna era rappresentato da Fabio Bruni, uno dei suoi membri. Per l’ospedale hanno partecipato il Direttore della Pediatria, Roberto Bernardini insieme con l’infermiera coordinatrice Federica Iannotta e il personale del reparto.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa