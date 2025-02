Traguardo d'eccellenza per Birindelli Auto: ottenuta la certificazione PDR 125 per la parità di genere

Birindelli Auto ha da poco ottenuto la certificazione PDR 125, un riconoscimento prestigioso che testimonia l’impegno dell’Azienda nel promuovere la Parità di Genere e garantire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso.

La cerimonia di celebrazione si è svolta venerdì 31 gennaio presso la Sede Centrale di Birindelli Auto a Sovigliana di Vinci, appena rinnovata nel suo look, con la partecipazione delle Assessore alla Pari Opportunità Valentina Torrini del Comune di Empoli e Mila Chini del Comune di Vinci, insieme alla Vicesindaca del Comune di Vinci Daniela Fioravanti.

Durante l’incontro con la Titolare dell’Azienda e le sue figlie, il Direttore Generale e la coordinatrice del Comitato Guida per le Pari Opportunità, si è discusso di tematiche legate all’inclusione e alla necessità di promuovere le pari opportunità all’interno delle realtà lavorative.

La certificazione rappresenta un traguardo significativo che conferma il serio impegno di Birindelli Auto nel garantire a tutte le persone pari possibilità di crescita professionale e successo, indipendentemente da genere, età, origine sociale, religione, idee politiche, abilità o orientamento sessuale. Questo obiettivo non è considerato un punto di arrivo, ma piuttosto l’inizio di un percorso più ampio, volto a ispirare anche altre aziende del territorio a intraprendere azioni concrete per favorire un futuro equo e sostenibile.

Un impegno che va oltre il riconoscimento Birindelli Auto, già certificata ISO 9001 per la qualità dei processi aziendali, ha scelto di ampliare il proprio impegno in materia di responsabilità sociale d’impresa ottenendo anche la certificazione PDR 125. Questo risultato si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mira a ridurre il divario di genere, migliorare l’accesso delle donne al mercato del lavoro e favorire un miglior equilibrio tra vita privata e professionale.

In Italia, le aziende che possono vantare questa certificazione sono ancora poche, ma Birindelli Auto intende essere un esempio virtuoso sia per il settore automobilistico che per la comunità. L’ottenimento della certificazione testimonia un impegno concreto verso una strategia aziendale orientata alla sostenibilità e alla promozione di una cultura inclusiva, capace di generare valore per collaboratori, clienti e l’intero contesto sociale.

Con questa certificazione, Birindelli Auto rafforza il proprio ruolo come realtà innovativa e responsabile, dimostrando che l’inclusione può essere uno dei principali motori di crescita e cambiamento per le imprese e la società.

Per maggiori informazioni sulle attività e i servizi di Birindelli Auto, visita birindelli.com