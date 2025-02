Viola gli obblighi dopo l'arresto per maltrattamenti

A Lari i carabinieri hanno arrestato un uomo per maltrattamenti contro la compagna. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Corte di Appello di Firenze a seguito della violazione, da parte dell'indagato, del divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura cautelare che gli era stata applicata nel 2021 in seguito a un arresto. L'uomo, infatti, aveva manomesso il braccialetto elettronico che gli era stato assegnato per allontanarsi all'estero, mettendo così a rischio l'incolumità della vittima. Rientrato in Italia, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri presso la sua abitazione e arrestato.

