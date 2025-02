Visita del Governatore al Rotary club Empoli

Giovedì 30 Gennaio presso Villa Dianella di Vinci, nella splendida cornice delle ridenti colline delle nostre campagne, si è svolta la Conviviale del Rotary Club Empoli in occasione della visita annuale del Governatore del Distretto 2071 Pietro Belli, accompagnato dall'Assistente Lucia Cerri. Nel pomeriggio il Governatore è stato accolto dal Presidente del Club Roberto Gelli per il tradizionale incontro, allargato poi a tutti i membri del consiglio direttivo e ai presidenti delle varie commissioni. Il Presidente ha dettagliatamente esposto i programmi per l'annata in corso, sia quelli già portati a termine, sia quelli ancora da concludere, a loro volta sono intervenuti i presidenti di commissione che hanno descritto le loro iniziative intraprese per una sempre migliore organizzazione del Club.

Il Governatore poi è stato prodigo di consigli e raccomandazioni assai utili ai fini di un'efficace conduzione dell'annata. Molto significativa l’approvazione del Governatore, che ha apprezzato in maniera particolare l’organizzazione, l’essenza e la competenza che emergono come note caratteristiche dei soci del club. Uno spazio particolare è stato dedicato all’incontro con i nuovi soci e con i rappresentanti del Rotaract. La sontuosa conviviale è stata il giusto coronamento di una serata speciale con numerosissimi soci e socie con consorti e con la gradita presenza dei giovani del Rotaract, guidati dal vicepresidente Samuele Masotti.

La serata è stata l’occasione per il conferimento da parte del Presidente Gelli del massimo riconoscimento del Rotary, il “Paul Harris Fellow” a tre soci meritevoli: i past-president Luca Casarosa e Giuseppe Pisacreta, e Odoardo Piscini, da trentacinque anni redattore attento del foglio informativo mensile del club, con le sue originali copertine riprese dal suo vasto archivio, che fanno riferimento sempre ad un evento del mese, arricchite peraltro da dotte citazioni. L’incontro si è concluso con il tradizionale scambio dei doni in una partecipata atmosfera di amicizia molto apprezzata dal Governatore Belli e dall’assistente Cerri, la quale ha voluto riservare alle socie presenti un personale omaggio.

Fonte: Ufficio Stampa