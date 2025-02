Abc, i risultati delle giovanili

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket Abc scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Non si lasciano sorprendere i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti rispettano i pronostici chiudendo la pratica Chianti con un perentorio 89-47. Prestazione corale quella dei gialloblu, tutti in campo e tutti a segno con ben cinque uomini in doppia cifra. Gara sempre in saldo controllo per l’Abc, che tocca la doppia cifra di vantaggio già dopo dieci giri di cronometro per poi piazzare il break decisivo nella seconda frazione. All’intervallo, infatti, sul tabellone lampeggia un 51-27 che vale già una mezza ipoteca sulla sfida. Così, nella ripresa, i gialloblu amministrano e si danno alla fuga, facendo partire ben presto i titoli di coda.

Prossimo impegno lunedì 10 febbraio alle 21 sul parquet della Folgore Fucecchio.

Abc Castelfiorentino – Pallacanestro Chianti 89-47

Tabellino: Rosi 17, Ticciati 6, Vallerani 4, Leti 12, Marchetti 10, Damiani 11, Fabrizzi 6, Viviani 15, Niccolini 6, Filippini 2. All. Corbinelli.

Parziali: 28-19, 23-8, 22-12, 16-8

UNDER 19 REGIONALE

Secondo successo consecutivo per i ragazzi di Carlo Gozzi, primo al PalaBetti. Dopo l’acuto di Cerreto Guidi i gialloblu si impongono davanti al proprio pubblico ai danni del Dlf Firenze chiudendo la pratica sul 62-55. Dopo due primi quarti in perfetto equilibrio, tanto che all’intervallo il tabellone segna perfetta parità (22-22), nella ripresa l’Abc gira l’inerzia e indirizza la sfida. Con Bernardoni a guidare l’attacco castellano i gialloblu allungano toccando il +15 alla terza sirena (49-34) e nell’ultimo quarto, a fronte della reazione fiorentina, sono bravi ad amministrare fino alla sirena.

Prossimo impegno domenica 9 febbraio alle 18:30 sul campo del Santo Stefano Campi.

Abc Castelfiorentino – Dlf Firenze 62-55

Tabellino: Parilla 2, Altamore 15, Giglioli 12, Bernardoni 20, Bici 1, Macalindong 4, Kamberaj 4, Barlabà 2, Uci 2, Fiorentini, Jelassi. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 14-11, 8-11, 27-12, 13-21

UNDER 14 GOLD

Riparte lontano da casa la cavalcata dei ragazzi di Marco Guerriero, corsari in casa di Valdisieve per 64-67. Grande equilibrio in avvio di gara, con le squadre che viaggiano a braccetto (15-12 al 10′), preludio al primo tentativo di allungo castellano che nella seconda frazione vede i gialloblu mettere la testa avanti e andare al riposo sul 29-32. Al rientro dagli spogliatoi si procede ancora a braccetto, con la gara che di fatto resta senza un padrone fino agli ultimissimi giri di lancette, quando l’Abc è brava a gestire i possessi decisivi e mettere i due punti sulla via di Castello.

Prossimo impegno mercoledì 12 febbraio alle 15:30 nel derby esterno contro il Biancorosso Empoli.

Valdisieve Basket – Abc Castelfiorentino 64-67

Tabellino: Bertelli 18, Profeti 26, Pirrone 20, Gazzarrini 3, Torregrossa, Cipolla M., Anton, Cipolla T., Lisi, Scherillo, Barbieri. All. Guerriero.

Parziali: 15-12, 14-20, 23-25, 12-10

UNDER 13 REGIONALE

Si chiude con un ottimo acuto casalingo la prima fase dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che fanno la voce grossa ai danni del Cmb Arno: 62-46 il finale al PalaBetti. Buono l’approccio dei gialloblu, che prendono subito in mano l’inerzia per poi allungare nella seconda frazione e mettere una mezza ipoteca già all’intervallo (29-13). Nella ripresa, nonostante i tentativi ospiti di riaprire i giochi, l’Abc tiene alta l’intensità e resta in saldo controllo. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 43-23, l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

Adesso settimana di riposo in attesa dell’inizio della seconda fase, che coinciderà con la Jr Nba Championship.

Abc Castelfiorentino – Cmb Arno 62-46

Sono scesi in campo: Zaccagnino, Sordi, Lisi, Marzuoli, Allegra, Vanni, Bagnoli, Battaglia, Galli, Bargigli, Sardelli, Scarscelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

Parziali: 13-6, 16-7, 14-10, 19-23

UNDER 15 FEMMINILE

Dopo l’ottima prestazione contro Pistoia, qualche passo indietro per le ragazze di Alberto Ciampolini, che a Firenze cedono il passo alla Baloncesto per 70-39. Gara subito in salita per le gialloblu, che inseguono fin dalla palla a due e pagano in particolare un pesante parziale nella seconda frazione che indirizza la sfida (43-19 all’intervallo). Nella ripresa, a fronte della timida reazione castellana, le fiorentine sono ormai in controllo e devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 9 febbraio alle 11:30 sul campo dell’Union Prato.

Baloncesto Firenze – Basket Castelfiorentino 70-39

Tabellino: Zenarti 6, Jahelezi N. 8, Dainelli 7, Mancini 2, Antognotti 16, Ciampolini, Arcara, Montanelli, Jahelezi S., Fontanelli, Latini. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 17-9, 26-10, 16-10, 11-10

MINIBASKET

Doppia uscita lontano da casa per i due gruppi Minibasket impegnati nel weekend gialloblu. Gli Aquilotti Small 2015 di Roberto Allegra e Nicol Banchelli si sono arresi per 5 tempini ad 1 sul parquet di Campi Bisenzio, mentre gli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà hanno ceduto il passo ai fiorentini del Pino con 2 tempini vinti, 1 pareggiato e 3 persi.

Nel prossimo fine settimana primi a scendere in campo saranno gli Esordienti, impegnati nella prima giornata della seconda fase in programma sabato 8 febbraio alle 12 sul parquet della Virtus Siena. Domenica 9 febbraio, invece, sarà la volta dei gruppi Scoiattoli Big, Aquilotti Big e Aquilotti Small. Al PalaBetti in campo gli Scoiattoli Big, che alle 9:30 ospiteranno la Folgore Fucecchio, e gli Aquilotti Big, che alle 11:30 riceveranno la Sestese; trasferta fiorentina, invece, per gli Aquilotti Small, attesi alle 15 dalla Laurenziana.

