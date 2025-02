Anci Toscana sì, ma Football Club: nasce la squadra di calcio

Nasce la squadra di calcio di Anci Toscana. Tutti gli amministratori e le amministratici interessati sono invitati a inviare la propria candidatura, per entrare a far parte della nuova compagine e poter avviare un progetto che già si annuncia ambizioso.

“Il sindaco e l’assessore allo Sport di Pontassieve,Carlo Boni e Mattia Canestri, ci avevano proposto di ricercare colleghi e colleghe toscani per organizzare una partita di calcio già programmata – spiega il direttore di Anci Toscana Simone Gheri – Da qui, abbiamo pensato di allargare l’iniziativa e fondare una squadra di calcio strutturata: e per capire come strutturare e completare il progetto, stiamo cercando di contattare un mister di altissimo livello”.

La squadra avrà bisogno di un minimo di 20 partecipanti, ma Anci Toscana chiede comunque la disponibilità di tutti gli interessati, così da avere sempre risorse da poter selezionare e utilizzare.

Il primo impegno programmato sarà quello di giocare dentro le mura di Sollicciano, con la squadra della Solliccianese.

Per inviare le candidature c’è tempo fino al 28 febbraio; per segnalare la disponibilità scrivere a liuba.ghidotti@ancitoscana.it.

